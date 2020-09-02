واشنطن تقول إن بكين تركز على الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون" إن تركيز الصين في علاقاتها مع كوريا الشمالية ينصب على الحفاظ على الاستقرار لمنع نشوب صراع عسكري في شبه الجزيرة الكورية وانهيار الدولة في كوريا الشمالية.جاء ذلك في تقرير وزارة الدفاع السنوي إلى الكونغرس حول القوة العسكرية للصين، الذي أصدرته أمس الثلاثاء.وفي تقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2020، قال البنتاغون إن أهداف الصين فيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية تشمل الاستقرار ونزع السلاح النووي وعدم وجود القوات الأمريكية بالقرب من مناطق الحدود الصينية. وأضافت أنه من أجل الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة، فإن الصين تركز على منع نشوب صراع عسكري في المنطقة ومنع انهيار النظام الكوري الشمالي. وقال التقرير إنه من أجل تحقيق هذه الغاية، تتخذ الصين نهجا ثنائي المسار يتمثل في الحوار والضغط على كوريا الشمالية، وفي الوقت نفسه تشجع على استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقال التقرير أيضا إن علاقة الصين بكوريا الشمالية بدت دافئة إلى حد ما خلال العام الماضي، مستشهدة باجتماعين بين الرئيس الصيني "شي جينغ بينغ" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".