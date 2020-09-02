الولايات المتحدة تمدد حظر السفر إلى كوريا الشمالية لسنة أخرى

Photo : YONHAP News

مددت الإدارة الأمريكية حظر السفر على كوريا الشمالية لمدة عام آخر.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الثلاثاء إشعارا بأن الحظر سيظل ساريا حتى 31 أغسطس 2021، ما لم يتم إلغاؤه من قبل وزير الخارجية "مايك بومبيو".وقالت الوزارة إنها رأت أنه لا يزال هناك "خطر جسيم" للاعتقال والاحتجاز لفترات طويلة للمواطنين الأمريكيين المسافرين إلى كوريا الشمالية.وبموجب الحظر، ستظل جميع جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو فيها أو عبرها، ما لم يتم منحها إذنا خاصا لمثل هذا السفر. ويذكر أنه قد تم فرض هذا الحظر في سبتمبر 2017 بعد وفاة الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير"، الذي توفي بعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه من كوريا الشمالية. وتم تجديد الحظر في عاميْ 2018 و2019.