الإعلان عن الوسائل الإضافية للتعامل مع تداعيات كورونا هذا الأسبوع

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قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء، وزير المالية والإستراتيجية إنه سيتم اختيار الوسائل الإضافية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا في غضون هذا الأسبوع من أجل مساعدة المتضررين بها. وأشار إلى أنه يبحث دعم أصحاب المشروعات الذاتية في مجال التكاليف الثابتة بما في ذلك رسوم استئجار أماكن العمل وتكاليف العمالة.جاء ذلك في إجابته على سؤال عن مسألة تقديم الدفعة الثانية من الدعم المالي الخاص لمكافحة التداعيات عندما شارك في برنامج "نيوز تسعة" لهيئة الكي بي إس أمس.وحول ما إذا كان سيتم تقديم الدفعة الثانية من الدعم إلى جميع المواطنين مثل الدفعة الأولى أو سيتم تقديمها بشكل اختياري أجاب بأن الأخير أكثر كفاءة.وأشار إلى أن المستفيدين من الدفعة الثانية سيكونون أصحاب المشروعات متناهية الصغر وأصحاب المشروعات الذاتية والعاطلين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ومحدودي الدخل، مضيفا أنه سيتم تحديد وسائل الدعم بشكل نهائي من خلال المشاورات بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة خلال هذا الأسبوع.وحول القلق من العجز المالي الذي نشأ مع الإعلان عن خطة الموازنة العامة للعام القادم، أجاب بأنه اختار لعب دور مالي رغم تحمل إصدار السندات الوطنية وشرح أن القروض الوطنية لا تزال في نطاق السيطرة عليها حتى الآن.بالنسبة لمناقشة زيادة الضرائب المثارة حاليا قال إن الموازنة العامة للعام القادم لا تقوم على أساسها، مشددا على أهمية التوافق الشعبي.بالإضافة إلى ذلك، قال إن إمكانية التغلب على إعادة تفشي الجائحة خلال هذا الأسبوع تمثل مفتاحًا رئيسيًّا للاقتصاد، مضيفا أنه سيواصل تنفيذ مختلف إجراءت تعزيز الاستهلاك العالقة إذا تمت تهدئة زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا.