خطوة نحو تأجيل خضوع المتفوقين في فنون الثقافة الشعبية للخدمة العسكرية

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من المتوقع أن تشهد البلاد إعداد خطوة تسمح لمن يحظى بالاعتراف بالإنجازات في فنون الثقافة الشعبية مثل فرقة "بي تي إس" بتأخير الخضوع للخدمة العسكرية الإلزامية.وصرح "جون يونغ كي" النائب في الحزب الديمقراطي الحاكم والعضو بلجنة الثقافة والرياضة والسياحة البرلمانية أنه ينوي طرح مسودة لتعديل قانون الخدمة العسكرية تحتوي على هذا المضمون في غضون هذا الأسبوع.ومن المقرر أن تحتوي المسودة على إضافة المتفوقين في مجال الثقافة الشعبية الذين فازوا بالأوسمة أو الجوائز التي تمنحها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إلى قائمة الخاضعين لتأجيل الوفاء للخدمة العسكرية، والذي ينص عليه البند الثاني من المادة الـ60 في القانون.وإذا تمت الموافقة على تعديل القانون ومراسيمه، سوف يمكن لفناني الثقافة الشعبية تأجيل الخدمة لحين بلوغ 30 عاما.وقال النائب "جون" إن الحزب الحاكم والحكومة أنهيا مشاوراتهما حول هذه المسألة، مؤكدا على أن العفو عن الخدمة أو الامتيازات ينبغي ألا يُسمح بها على الإطلاق.وأضاف أنه سيدرس إدراج فئة لاعبي الرياضات الإلكترونية وغيرهم إلى جانب الفنانين في القانون المعدل.