تغيير اسم حزب المستقبل المتحد إلى قوة الشعب اليوم

Photo : KBS News

قام حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي اليوم بتغيير اسمه إلى "قوة الشعب". ويخطط الحزب للحصول على الموافقة النهائية على تغيير الاسم اليوم في اللجنة الوطنية، والتي تعد الجهاز الخاص بصنع القرار في الحزب.وسوف يعقد الحزب اجتماع اللجنة عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا، من أجل تنفيذ عملية التصويت، بمشاركة حوالي 570 عضوا للجنة.وبهذا تم إلغاء اسم حزب المستقبل المتحد –الذي تم تأسيسه من خلال تجميع كتلة المحافظين في شهر فبراير الماضي– بعد مرور 7 أشهر فقط.في اجتماع اللجنة الذي يعقد اليوم سيتم طرح مسودة تعديل المبادئ والسياسات الحزبية التي تم اتخاذها أمس في اللجنة الوطنية الدائمة.يشار إلى أن قيادة الحزب وضعوا اعتراض النواب في الحسبان، حيث قامت بشطب البند الخاص الذي يحظر تولي منصب النائب للمرة الرابعة على التوالي.