اتصالات هاتفية بين كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

أجرى "تشيه جونغ كون" نائب وزيرة الخارجية الأول الكوري اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغن" لأول مرة منذ توليه المنصب.وقد أجريت المكالمة التي استمرت لمدة ثلث ساعة بناءً على طلب نائب الوزير الأمريكي، حيث تقدم بالتهنئة بتولي نائب الوزير الكوري مهامه من جهة، وأعرب عن أمله في التعاون الوثيق بين الجانبين الكوري والأمريكي من أجل التقدم المستدام للتحالف بين الجانبين.من جانبه، قدر نائب الوزير الكوري الإنجازات التي حققتها حكومتا البلدين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأكد على ضرورة استمرار الحوار الشفاف من أجل التعامل الآمن مع مختلف القضايا الراهنة بين البلدين.كما اتفق الطرفان على تنسيق جدول أعمال زيارة نائب الوزير الكوري إلى الولايات المتحدة من أجل مناقشة العلاقات الشاملة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.من ناحية أخرى أجرى "لي دو هون" المفاوض الكبير للسلام في شبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية الكورية حوارا حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية عبر الهاتف مع نائب الوزير الأمريكي "بيغن"، حيث تقاسم الطرفان التقييمات بشأن الوضع الأخير في شبه الجزيرة واتفقا على ضرورة الإسراع إلى استئناف المفاوضات بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. كما قررا تعزيز التعاون والتواصل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية والشؤون الكورية الشمالية باستخدام جداول الأعمال الدبلوماسية الدولية الرئيسية في المستقبل.