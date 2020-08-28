بيونغ يانغ تعد المراسم الـ75 لذكرى إنشاء حزب العمل

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قال موقع "38 شمال" الأمريكي المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية أمس إن النظام الكوري الشمالي يعد الآن مسيرة عسكرية في مطار "ميريم" بالعاصمة "بيونغ يانغ".ويقدر أن المسيرة العسكرية هي البروفة الخاصة لمراسم الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمل الحاكم، التي ستصادف العاشر من شهر أكتوبر القادم.وأوضح الموقع الأمريكي اعتمادًا على صور الأقمار الصناعية للمطار التي تم التقاطها يوم 31 من الشهر الماضي أنها تمثل أول دلالة على تنفيذ البروفة الخاصة بالمسيرة العسكرية احتفالًا بالذكرى.ويظهر في الصور حشد آلاف الجنود في منطقة معينة وإيقاف مئات العربات في محطة وقوف قريبة منها.وفسر الموقع أن البروفة بدأت بشكل متأخر قليلا بالمقارنة مع الأعوام السابقة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا. ويذكر أن مشهد تنظيم بروفة المسيرة العسكرية الخاصة للاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء الحزب في عام 2015 تم التقاطه في شهر مايو من نفس العام.