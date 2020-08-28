رقم قياسي لمشاركة المرأة في المناصب السياسية العليا

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سجلت نسبة النائبات والوزيرات رقما قياسيًّا هذا العام في التاريخ الكوري. كما بلغ متوسط ساعات الأعمال المنزلية للنساء العاملات 2.9 مرة بالمقارنة مع الرجال العاملين.أصدرت وزارة المرأة والأسرة وهيئة الإحصاءات الوطنية تقريرا بعنوان "حياة المرأة المنظورة حسب الإحصاءات لعام 2020" بمناسبة حلول أسبوع المساواة بين الجنسين الذي بدأ أمس وسينتهي في السابع من هذا الشهر.ووفقا للتقرير بلغت نسبة النائبات 19% ونسبة الوزيرات 33.3 %، لتسجلا رقما قياسيا في التاريخ.وبلغ عدد النائبات 57 نائبة من بين إجمالي 300 نائب انتخبوا في الانتخابات العامة الحادية والعشرين الماضية، ليزيد عددهن بست نائبات بالمقارنة مع عام 2016. كما بلغ عدد الوزيرات 6 وزيرات من بين إجمالي 18 وزيرا، ليزيد بأربع وزيرات بالمقارنة مع عام 2010.وفي العام الماضي بلغت نسبة الموظفات الحكوميات في المرتبة الرابعة وأعلاها 16.2%، بزيادة 10.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2009. كما بلغت نسبة النائبات في النيابة العامة 31%، ونسبة القاضيات 30.5%، ونسبة المحاميات 27.1%.من ناحية أخرى، بلغ متوسط ساعات الأعمال المنزلية للسيدات اللائي يعملن خارج البيوت ساعتين و24 دقيقة يوميًّا في العام الماضي بحيث انخفض المتوسط بثلاث دقائق مقارنة مع عام 2014. ولكن إذا قورن مع متوسط ساعات الأعمال المنزلية للرجال العاملين الذي بلغ 49 دقيقة، فقد كان متوسط السيدات العاملات أكثر بساعة و35 دقيقة مما يعني أن السيدات يقمن بالأعمال المنزلية بدرجة أكبر من الرجال بـ2.9 مرة.