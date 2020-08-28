تراجع نسبة التأييد للرئيس الكوري والحزب الحاكم مرة أخرى

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تراجعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين"، حيث تقدمت نسبة التقييمات السلبية على نسبة التقييمات الإيجابية مرة أخرى، بعد أسبوع واحد فقط.وأجرت شركة "ريال ميتر" استطلاعًا للرأي على 1,517 شخصًا منذ 31 من أغسطس الماضي إلى 2 من سبتمبر، حيث تبين أن نسبة التقييمات الإيجابية لإدارة الرئيس "مون" انخفضت بـ1.2 نقطة مئوية، مقارنة بالأسبوع السابق، لتسجل 47.8%. وهو الانخفاض الأول منذ 3 أسابيع.وارتفعت نسبة التقييمات السلبية بنقطتين مئويتين، مقارنةً مع الأسبوع السابق، لتسجل 48.7%، وهو أكثر من نسبة التقييمات الإيجابية بـ0.9 نقطة مئوية.أما نسب التأييد للأحزاب السياسية، فقد سجلت نسبة التأييد للحزب الديمقراطي الحاكم 37.6%، بينما بلغت نسبة التأييد لحزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، 31.9%.والجدير بالذكر أن نسبة تأييد الحزب الحاكم انخفضت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، مقارنة مع الأسبوع السابق، بينما ارتفعت نسبة تأييد الحزب المعارض بمقدار 1.8 نقطة مئوية.كما بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي المفتوح 5.3%، ونسبة تأييد حزب العدل 4.1%، ونسبة تأييد حزب الشعب 4.0%.وقالت الشركة إن المواطنين في منطقة العاصمة الكبيرة، لا سيما في سيول، وأصحاب المشروعات الذاتية، شهدوا زيادة كبيرة في حجم التغير. وذكرت أن نسب التأييد المختلفة تأثرت أيضًا، ولا سيما في المناطق والمهن التي واجهت صعوبات اقتصادية كبيرة، في ظل مواصلة الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي الصارمة.