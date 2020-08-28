الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كوريا الشمالية لا تزال تقوم بتخصيب اليورانيوم

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ذكرت وسائل الإعلام أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيمت أن كوريا الشمالية استمرت على ما يبدو في تخصيب اليورانيوم في العام الماضي.ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز ووكالة فرانس برس أمس الأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إنه لا يوجد ما يشير إلى أن كوريا الشمالية أعادت معالجة الوقود المستهلك في مفاعلها النووي الرئيسي إلى بلوتونيوم في العام الماضي، لكن يبدو أنها واصلت تخصيب اليورانيوم.وقالت الوكالة الأمريكية للطاقة الذرية –التي لم تتمكن من الوصول إلى كوريا الشمالية منذ عام 2009– إن تحركات المركبات وتشغيل وحدات التبريد في مصنع قضبان الوقود في موقع يونغ بيون النووي يشير إلى أن كوريا الشمالية كانت تنتج اليورانيوم المخصب بأجهزة الطرد المركزي هناك.كما أثارت إمكانية قيام كوريا الشمالية بتخصيب اليورانيوم في منشأة قريبة من بيونغ يانغ تُعرف باسم "كانغ سون".وقالت الوكالة إن استمرار البرنامج النووي لكوريا الشمالية يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعت كوريا الشمالية إلى الوفاء بالتزامامتها والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.