انخفاض عدد الإصابات الجديدة عن 200 حالة يومية

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انخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 200 إصابة لأول مرة منذ أسبوعين.وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم تسجيل 195 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 20 ألفًا و644 حالة.ومن بين الحالات الجديدة 188 حالة إصابة محلية، في حين كانت الحالات السبع الأخرى من الوافدين.وكانت هناك 149 حالة في منطقة سيول الكبرى، بما في ذلك 69 حالة في العاصمة، و64 حالة في مقاطعة كيونغ كي.ويعد الرقم المسجل أمس هو الأدنى منذ 17 أغسطس، عندما تم تسجيل 197 حالة.ارتفعت الإصابات اليومية الجديدة إلى أكثر من 400 حالة في 27 أغسطس، قبل أن تنخفض إلى نطاق 300 حالة في اليومين التاليين، ثم تراجعت أكثر إلى نطاق 200 حالة منذ ذلك الحين.وارتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس بمقدار ثلاثة إلى 329 حالة وفاة حتى الآن.