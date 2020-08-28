الكشف عن مقاتلة كورية من النموذج الأول في العام القادم

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من المتوقع أن يتم الكشف عن صورة كاملة للطائرة المقاتلة الكورية، من النموذج "كي إف - إكس"، والتي تحمي السماء فوق شبه الجزيرة الكورية، في النصف الأول من العام القادم.وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي اليوم الخميس، إن شركة صناعات الفضاء الكورية بدأت في تنفيذ المرحلة الأخيرة من تركيب الطائرة. وتتمثل هذه المرحلة في تركيب مختلف مكونات الطائرة الرئيسية، بما في ذلك جسم الطائرة الأمامي، والجناحان الرئيسيان، وجسم الطائرة في الوسط، وجسم الطائرة الخلفي. والجدير بالذكر أن مشروع تطوير الطائرة قد بدأ في شهر ديسمبر في عام 2015.ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الطائرة الكاملة في النصف الأول من العام القادم بعد تركيبها النهائي. وتخطط القوات المسلحة الكورية لاختبار الطائرة على مدار 5 سنوات بعد ذلك، لينتهي المشروع في عام 2026.