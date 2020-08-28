واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى اختيار المفاوضات بدلًا من العزلة

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في أعقاب إصدار عدد من الوزارات الأمريكية تحذيرًا مشتركًا من حصول النظام الكوري الشمالي على الصواريخ البالستية، قال "دافيد ستيلويل"، مساعد نائب وزير الخارجية لشرق آسيا والمحيط الهادئ، إن التحذير يعني دعوة بيونغ يانغ إلى اختيار المفاوضات عوضًا عن التهديدات.وذكر في تصريحات صحفية له أمس الأربعاء أن الحكومة الأمريكية الحالية تقدمت إلى الأمام بشكل أكبر من الحكومات الأمريكية السابقة، في مجال اتخاذ الإجراءات القوية الرامية إلى تعريف النظام الكوري الشمالي بضرورة التفاوض. وأضاف أن التحذير المشترك يمثل خطوة أخرى من هذا التحرك، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى أهمية الحوار والتفاوض من أجل تأمين المستقبل المشرق للمواطنين في كوريا الشمالية.والجدير بالذكر أن مكتب الأمن وعدم الانتشار الدولي، التابع لوزارة الخارجية، ومكتب السيطرة على الأصول في الخارج، التابع لوزارة المالية، ومكتب الأمن الصناعي التابع لوزارة التجارة: أصدرت هذا التحذير المشترك في الأول من هذا الشهر، وحثت الدوائر الصناعية العالمية على عدم التعاون مع حصول النظام الكوري الشمالي على التقنيات والأجهزة ذات الصلة.