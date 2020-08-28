تضاعف نسبة القروض الوطنية الكورية بعد 40 عامًا

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من المتوقع أن تزداد نسبة القروض الوطنية الكورية مقابل إجمالي الناتج المحلي بمقدار ضعفين في عام 2060، بالمقارنة مع الوقت الحالي، نتيجةً لانخفاض الخصوبة وارتفاع عدد كبار السن.ومن المتوقع أيضًا أن يتحول المعاش الوطني إلى العجز في عام 2041.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة المالية والاستراتيجية أمس الأربعاء، حول التوقعات المالية طويلة المدى، من عام 2020 إلى عام 2060.ويشار إلى أن الحكومة يتوجب عليها التقدم بتقرير حول التوقعات المالية طويلة المدى، خلال الـ40 سنةً المقبلة مرة واحدة في كل خمس سنوات، بموجب القانون المالي الوطني.وفي حالة عدم التعامل السياسي مع التوقعات المالية المستقبلية، تتوقع الحكومة أن ترتفع نسبة القروض الوطنية الكورية لتسجل 81.1% في عام 2060 مقارنةً مع نسبتها هذا العام التي بلغت 43.5%.كما توقعت الحكومة أيضا أن ترتفع نسبة القروض الوطنية لتبلغ 99% في عام 2045، ثم تتراجع تدريجيًّا. ولكن في حالة افتراض أسوأ التوقعات المالية، فقد تتدنى النسبة الكورية مقارنة مع نسب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بلغت 108.9% في عام 2018.وترجع الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة القروض الوطنية إلى انخفاض نسبة النمو نتيجةً لانخفاض الخصوبة وارتفاع عدد كبار السن، إلى جانب زيادة الأمور الداعية إلى الإنفاق العام.