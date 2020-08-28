إيقاف تشغيل مفاعلات غوري النووية بسبب إعصار مايساك

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تم التوقف عن تشغيل 4 مفاعلات نووية في محطة "غوري" بمدينة "بوسان"، نتيجةً لتداعيات إعصار "مايساك" الذي ضرب المدينة صباح اليوم.وقال مركز "غوري" للطاقة الذرية، التابع للمؤسسة الكورية للطاقة المائية والذرية، إن أربعةَ مفاعلاتٍ نووية في المحطة تم التوقف عن تشغيلها في الصباح الباكر من اليوم.وأوضحت لجنة سلامة الطاقة الذرية أنها تلقت تقريرًا من المؤسسة حول الحادث، وقامت بالتعرف على الأوضاع الأولية ذات الصلة في المدينة، ثم أرسلت وفدًا للتفتيش يتكون من مجموعة من الخبراء إلى المنطقة.والجدير بالذكر أن مفاعل "غوري" الجديد رقم 1 توقف عن التشغيل في الساعة 12:46 صباح اليوم، ثم المفاعل رقم 2 في الساعة 1:12 صباحًا.أما المفاعل رقم 3 فقد توقف في الساعة 2:53 صباحًا، بينما توقف المفاعل رقم 4 في الساعة 3:02 أيضًا.وبالإضافة إلى ذلك، بدأ التشغيل الآلي لمولد الديزل للطوارئ في المفاعل الأول الذي تم وقف تشغيله في عام 2017، في الساعة 2:37 صباح اليوم، بينما بدأ التشغيل الآلي للمولد في المفاعل الثاني الذي ما زال تحت الإصلاحات الآن. ويقال إن مولدات الديزل للطوارئ يتم تشغيلها آليًّا عند حدوث خلل في مصادر الطاقة القادمة من الخارج.وقال المركز إنه يقدر أن السبب في توقف المفاعلات عن العمل هو الخلل في الشبكة الكهربائية خارج المفاعلات، مضيفًا أنه يتم التحقيق لكشف السبب بالتفصيل.