الأطباء يعدون اتفاقية موحدة للحوار مع الحكومة والبرلمان

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وضعت فرقة عمل من الأطباء قائمة بالمطالب الموحدة، للدخول في حوار مع الحكومة والبرلمان.وقالت فرقة العمل المكونة من أعضاء من الجمعية الطبية الكورية (KMA) والجمعية الكورية للمتدربين والمقيمين (KIRA) أمس الخميس إنهم عقدوا اجتماعًا أمس للتوصل إلى توافق حول مطالبهم من الحكومة.وبعد الاجتماع، قال المتحدث باسم الجمعية الطبية الكورية "كيم ديه-ها" للصحفيين إن فرقة العمل وضعت اتفاقًا يراعي آراء الأطباء الشباب، الذين هم في طليعة الكفاح.وقال "كيم" إن فرقة العمل ستبدأ قريبًا محادثاتها مع الحكومة والبرلمان لتقديم قائمة المطالب الموحدة.لكنه أكد أنه لن يكون هناك أي تغيير في الإضراب الجاري للأطباء المتدربين، أو الإضراب المخطط له على مستوى البلاد يوم الاثنين المقبل لأعضاء الجمعية الطبية الكورية.