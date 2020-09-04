الرئيس مون يتجنب العمل وجهًا لوجه بعد ظهور حالة إصابة بكورونا في البرلمان

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قال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي إن الرئيس "مون جيه إين" سيتجنب العمل وجهًا لوجه في الوقت الحالي، بعد تأكيد إصابة حالة أخرى بكورونا في مقر الجمعية الوطنية أمس الخميس.وقال المسؤول لشبكة "كي بي إس" إن الرئيس "مون" يؤدي واجباته بدون مخالطة، وفقًا لإرشادات الحجر الصحي المعززة في المكتب الرئاسي.ويأتي التغيير بعد تأكيد إصابة موظفة في حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، أمس الخميس، وهي سكرتيرة للنائب "لي جونغ بيه"، مسؤول السياسات في الحزب.وقد التقى النائب "لي ناك يون" –رئيس الحزب الحاكم المنتخب حديثًا– مع نائب الحزب المعارض "لي" يوم الثلاثاء، ثم تناول الغداء مع الرئيس "مون" أمس الخميس.وقد أُمِر رئيس الحزب الحاكم بالبقاء في منزله مرة أخرى، بعد أيام قليلة من إتمامه للحجر الصحي لمدة أسبوعين، مع مخالطته غير المباشرة لحالة أخرى مصابة بكورونا.وقد تم اختبار النائب المعارض "لي" أمس الخميس، وظهرت نتيجة اختباره سلبية اليوم الجمعة.