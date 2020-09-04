الحكومة توسع إجراءات التباعد الاجتماعي المعززة

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قال رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" اليوم الجمعة إن الحكومة تناقش التفاصيل المتعلقة بتمديد إرشادات التباعد الاجتماعي المحسنة من المستوى الثاني، على الرغم من الانخفاض الطفيف في حالات الإصابة اليومية.وأعلن رئيس الوزراء عن ذلك في بداية اجتماع الحكومة، قائلًا إن وضع الفيروس لم يستقر بدرجة كافية، رغم التراجع الطفيف في أعداد الإصابات.وشدد "تشونغ" لى ضرورة بذل الجهود الشاملة لاحتواء انتشار المرض قبل الإسراع إلى تخفيف إجراءات الحجر الصحي، ودعا إلى الصبر والتعاون.وقال إنه يشعر بالأسف الشديد لمعاناة بعض المواطنين اقتصاديًّا بسبب الوباء وإرشادات التباعد الاجتماعي المعززة، لكن الأمة لن تتجنب أزمة أكبر إلا عن طريق الحد من الإصابات الجديدة.وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن المستوى المسمى 2.5 من إرشادات التباعد الاجتماعي سيتم تمديده على الأرجح لمدة أسبوع آخر في منطقة العاصمة سيول.