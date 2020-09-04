بومبيو يقول إن كوريا الجنوبية وحلفاء آخرين ينضمون إلى الولايات المتحدة ضد الصين

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأربعاء الماضي إن كوريا الجنوبية وحلفاء آخرين ينضمون إلى جهود الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات الصين.وأدلى وزير الخارجية "بومبيو" بهذه التصريحات في البرنامج الإذاعي "أمريكا أولًا"، في أثناء مناقشته للقضايا الصينية.وقال الوزير إن الصين ظلت تستغل الولايات المتحدة لفترة طويلة، وأن الرئيس "ترامب" هو أول رئيس أمريكي يدرك الحاجة إلى معالجة الأمر. وأضاف أن السفينة سارت في مسارها بالفعل، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.ثم قال "بومبيو" إن الولايات المتحدة ترى دولًا أخرى تنضم إلى جهودها في هذا الصدد، مشيرًا إلى أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.وأدلى "بومبيو" بتصريحات مماثلة يوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قائلًا إن أصدقاء الولايات المتحدة مثل الهند وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية يرون الخطر على شعوبهم، وتابع أن العالم سيراهم يشتركون مع الولايات المتحدة للرد على الصين على كل الجبهات.يذكر أن الولايات المتحدة تضغط مؤخرًا على حلفائها للانضمام إلى ما يسمى بشبكة الازدهار الاقتصادي، وهي كتلة اقتصادية مناهضة للصين.