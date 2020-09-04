السفير الكوري في واشنطن: الولايات المتحدة حليف رئيسي والصين شريك اقتصادي رئيسي

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قال السفير الكوري لدى واشنطن "لي سو هيوك" إنه ينبغى عند التأمل في مستقبل علاقة التحالف بين سيول وواشنطن الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة دولة حليفة رئيسية والصين شريك اقتصادي رئيسي.جاء هذا في تصريح أدلى به السفير "لي" خلال لقاء افتراضي نظمه معهد الدراسات الكورية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية أمس الخميس، حيث أضاف أن هناك جدلًا حادًّا فيما يتعلق بالموقف السياسي الذي ستتخذه الحكومة الكورية، وسط تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين، نظرًا لأن كوريا الجنوبية تعتمد على تحالفها مع الولايات المتحدة للأمن، بينما تعتمد على الصين للتعاون الاقتصادي.وقال السفير إنه بالنسبة لكوريا الجنوبية، من المهم جدًّا كيف ستضع نفسها وسط جهود الحفاظ على تحالف قوي مع الولايات المتحدة ، فيما تتعاون مع كل من واشنطن وبكين.وأكد على ضرورة أن تضع الحكومة الكورية أهمية التعاون الأمني والاقتصادي في اعتبارها في آن واحد بشأن مستقبل العلاقات بينها وبين كل من الولايات المتحدة والصين.