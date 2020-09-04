سيول تقرر استرداد الأموال المقدمة لبرنامج الغذاء العالمي لدعم بيونغ يانغ

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية استرداد الأموال التي قدمتها إلى مشروع برنامج الغذاء العالمي الخاص لتزويد كوريا الشمالية بـ50 ألف طن من الأرز.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الخميس إن الوزارة ستجري مشاورات مع برنامج الغذاء العالمي بشأن استرداد الأموال المرسلة إليه، ما لم يتم إحراز تقدم في المشروع خلال هذا العام.وكانت الحكومة الكورية قد أرسلت حوالي 11.6 مليون دولار من صندوق التعاون بين الكوريتين إلى برنامج الغذاء العالمي في شهر يونيو من العام الماضي، ليتم إنفاقها في تكاليف المشروع اللازمة للنقل ومراقبة توزيع الأرز.لكن المشروع لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب رفض كوريا الشمالية تسلم المساعدات، احتجاجًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي جرت في شهر يوليو من العام الماضي.وأضاف المسؤول أن حكومة سيول تستمر في بذل جهودها لجني الثمار لذلك المشروع، من خلال إجراء اتصالات مع الجانب الكوري الشمالي عن طريق برنامج الغذاء العالمي.