رصد طائرة استطلاع أمريكية في سماء المنطقة الوسطى في كوريا الجنوبية

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أفادت الأنباء بأن طائرة استطلاع أمريكية قد حلقت في سماء كوريا الجنوبية أمس الخميس.ووفقا لتقرير نشره موقع "نو كول ساين" المتخصص في تعقب الطيران، تم رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي-8 سي" كانت تحلق في سماء مدينة ديجون وسط البلاد متوجهة إلى العاصمة سيول.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ شهر يونيو الماضي التي يتم فيها رصد هذا النوع من طائرات الاستطلاع الأمريكية فوق أجواء كوريا الجنوبية.ومن المرجح أن التحليق الأخير لطائرة الاستطلاع الأمريكية يهدف إلى مراقبة تحركات كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس حزب العمال التي تصادف يوم التاسع من شهر سبتمبر الجاري.الجدير بالذكر أن طائرات الاستطلاع الأمريكية "إي-8 سي" تم نشرها في قاعدة "كانيدا" الجوية الأمريكية في أوكيناوا باليابان، وتقوم بمراقبة تحركات سلاح البحر الصيني في محيط الصين الجنوبي.والجدير بالذكر أيضا أن هذه الطائرات مجهزة بنظام رادار يمكن من خلاله مراقبة الأهداف الهجومية من على ارتفاع يتراوح بين 8 كيلومترات و12 كيلومترا.وتصل قدرة تحملها إلى مدة تتراوح بين 9 ساعات و11 ساعة دون التزود بالوقود، ومسافة تسييرها إلى حوالي 9 آلاف كيلومتر.