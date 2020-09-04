كانغ كيونغ هوا تشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

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شاركت "كانغ كيونغ هوا" وزيرة الخارجية الكورية في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، تمهيدا لقمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في شهر نوفمبر القادم.وأكدت الوزيرة "كانغ" في هذا الاجتماع على أهمية السماح للكوادر الأساسية، ومن بينها رجال الأعمال والموظفون العاملون، بالتنقلات داخل إطار الحفاظ على نظام الحجر الصحي، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء شبكة الإمدادات على مستوى العالم.وقدمت شرحًا للمشاركين حول نظام المسار السريع الذي تم تطبيقه على التنقلات بين كوريا الجنوبية وبعض الدول الأخرى ، بما فيها الصين والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، مشيرة إلى أن الحكومة الكورية ستقوم بتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام ليشمل مزيدا من الدول .وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة عبر الحدود استجابة لجائحة كورونا من خلال تبادل الخبرات والتأكيد على أهمية الاستعدادات العالمية وضرورة الاستفادة من الدروس المستفادة من نماذج الاستجابة المختلفة للجائحة والأزمة المرافقة لها.واتفق المشاركون على ضرورة ضمان سلاسة تنقلات الأفراد والإمدادات اللوجستية من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي، مع تأكيدهم على أهمية احترام إجراءات الحجر الصحي التي تتخذها كل دولة.