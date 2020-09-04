الحكومة تضخ 170 مليار وون في تطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا العام القادم

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قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إنها قد أدخلت 170.7 مليون وون ضمن خطة ميزانتها للعام القادم لتخصيصها في تطوير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا.وبموجب خطة الوزارة، سيتم تخصيص 62.7 مليون وون في التجارب السريرية للعلاجات العشرة المرشحة، و68.7 مليون وون في التجارب السريرية للقاحات الاثني عشر المرشحة.كما سيتم تخصيص 31.9 مليون وون في توفير المواد المستخدمة في تطوير العلاجات واللقاحات.وعلى صعيد آخر، قامت الحكومة الكورية بتخصيص 27.2 تريليون وون من ميزانيتها للعام القادم في عمليات الأبحاث والتطوير، بما في ذلك الاستجابة للأمراض المعدية، وذلك بزيادة نسبتها 12.3% مقارنة بهذا العام.كما ستقوم الحكومة بضخ 13.2 تريليون وون العام القادم في الأبحاث والتطوير، خاصة في مجالات الصفقة الكورية الجديدة، والمواد الخام وقطع الغيار والأدوات، والصناعات الحيوية والصحية، والسيارات المستقبلية، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى توفير الكوادر المؤهلة.