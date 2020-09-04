بي تي إس تضيف 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس بأغنية ديناميت

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أضافت فرقة "بي تي إس" 3 أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأغنيتها الجديدة "ديناميت" التي تصدرت مؤخرًا قائمة "بيلبورد هوت 100".وذكرت موسوعة "غينيس" يوم الثلاثاء الماضي على موقعها الإلكتروني أن الفيديو الموسيقي لأغنية "ديناميت" تم إدراجه ضمن موسوعة "غينيس" باعتباره الفيديو الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة.كما تم إدراج هذا الفيديو أيضا في موسوعة "غينيس" باعتباره الفيديو الموسيقي الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة ، والفيديو الموسيقي لفرقة الكي-بوب الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة.وكان الفيديو الموسيقي لأغنية "ديناميت" قد سجل 101.1 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال الـ24 ساعة الأولى من الكشف عنه.والجدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" بأغنيتها الجديدة التي تم الكشف عنها يوم الحادي والعشرين من أغسطس الماضي، لتصبح أول فنان أو فرقة كورية تتصدر هذه القائمة.