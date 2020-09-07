الأطباء الشباب يختلفون حول الاستمرار في الإضراب

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فشل أعضاء فريق عمل مكون من الأطباء الشباب في كوريا الجنوبية في التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان ينبغي عليهم إنهاء الإضراب الحالي والعودة إلى العمل أم لا.وكانت الجمعية الطبية الكورية قد اتفقت مع الحكومة على إنهاء الإضراب يوم الجمعة الماضي، لكن الأطباء الشباب لم يعودوا إلى العمل حتى الآن بدعوى استبعادهم في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الحكومة.وعقدت لجنة الطوارئ المؤلفة من ممثلين عن الأطباء المتدربين وزملائهم من الأطباء الممارسين وطلاب الطب، اجتماعا في سيول بعد ظهر يوم السبت لمناقشة ما إذا كان ينبغي مواصلة الإضراب وما إذا كان سيتم التقدم للامتحان الحكومي المقرر له يوم الغد الثلاثاء.وقد انفض الاجتماع فى حوالى الساعة 11:30 من مساء يوم السبت، عندما حاول أستاذ لهم دخول قاعة المؤتمرات لكن المشاركين في الاجتماع أوقفوه.وكان حوالي 90% من طلاب الطب قد سحبوا في وقت سابق طلباتهم للتقدم للامتحان الحكومي احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح القوى العاملة الطبية، ومن ثم أرجأت الحكومة الموعد النهائي للتقدم للامتحان حتى منتصف ليلة الأحد.