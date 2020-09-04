البابا فرانسيس يرسل رسالة إلى مون يعرب فيها عن أمله للسلام في كوريا

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بعث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان برسالة إلى الرئيس الكوري "مون جيه إين"، أعرب فيها عن أمله في السلام والازدهار للشعب الكوري الجنوبي، وكذلك المصالحة مع كوريا الشمالية.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" في إيجاز صحفي يوم أمس الأحد بأن المكتب الرئاسي تلقى الرسالة البابوية التي نقلها "ألفريد زوريب" ممثل الكرسي الرسولي في سيول، عقب عودته من رحلة إلى الفاتيكان مؤخرا.وأوضح "كانغ" أن البابا قال في رسالته الشفوية إنه "يصلي باستمرار من أجل نعمة الله للسلام والازدهار لشعب كوريا الجنوبية"، وأنه "يعتز بالحوار الذي أجراه مع الرئيس مون خلال زيارته للفاتيكان يوم 18 أكتوبر 2018، ويأمل أن تستمر حكومة كوريا الجنوبية في مساعيها لتحقيق السلام والمصالحة مع كوريا الشمالية".وقال "كانغ" إن الرئيس "مون" أعرب عن شكره لرسالة البابا المباركة والودودة للشعب الكوري، وأكد مجددا التزام حكومته بالسلام في شبه الجزيرة تحت أي ظرف من الظروف.