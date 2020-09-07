إعصار هايشن يصل إلى المناطق الجنوبية في كوريا صباح اليوم الاثنين

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من المتوقع أن يجلب إعصار هايشن القوي أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، حيث يقترب من شبه الجزيرة الكورية. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الأحد، يتجه "هايشن"، وهو الإعصار العاشر في هذا الموسم، إلى الشمال بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة أوكيناوا اليابانية بسرعة 22 كيلومترا. ووصف التقرير الإعصار بأنه "قويٌ جدا" في الوقت الحالي بضغط مركزي يبلغ 953 هكتوباسكال، ورياح تصل سرعتها إلى 49 مترا في الثانية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الإعصار مرّ إلى الغرب من منطقة كيوشو اليابانية في حوالي الساعة 9 من مساء أمس الأحد، ومن المتوقع أن يصل إلى المياه التي تقع على بُعد 80 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بوسان الساحلية الجنوبية في كوريا الجنوبية في حوالي الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين، حيث من المتوقع بعد ذلك أن يتحرك شمالا على طول الساحل الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار أمطارا بمعدل يصل إلى ما بين 100 و300 ملليمتر على الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان ومقاطعتيْ شمال وجنوب كيونغ سانغ وجزيرة أوللونغ وجزر دوكدو في البحر الشرقي، كما يتوقع أن يزيد معدل الأمطار على بعض المناطق عن 400 ملليمتر. ومن المتوقع أيضا أن تشهد المناطق الجبلية في جزيرة جيجو وجبل جيري أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار، بينما ستتعرض بعض الأجزاء من مقاطعتي شمال وجنوب جولا وجزيرة جيجو لما يتراوح بين 100 و200 ملليمتر من الأمطار.