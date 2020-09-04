إعصار هايشن يصل إلى بوهانغ الساعة 11 صباحا

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يقترب إعصار هايشن حاليا من المناطق الجنوبية لكوريا الجنوبية، مما يتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم، وصل الإعصار، الذي يعد العاشر في هذا الموسم، إلى المياه التي تقع على بُعد 160 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة بوسان، وأضاف التقرير أن الإعصار ظل يتحرك باتجاه الغرب أكثر مما كان متوقعا في الأصل.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في توقعاتها المعدلة إلى أن الإعصار سيكون في أقرب نقطة من بوسان في حوالي الساعة 9 صباحا، وسيصل إلى اليابسة في بوهانغ في الساعة 11 صباحا.ومن المتوقع أن يجلب الإعصار أكثر من 400 ملليمتر من الأمطار حتى يوم الغد الثلاثاء إلى الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان والمناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، بينما يُتوقع أن تتلقى المناطق الأخرى ما يصل إلى 300 ملليمتر من الأمطار، إلى جانب هبوب رياح قوية تزيد سرعتها عن 50 مترا في الثانية على جزيرة أوللونغ وجزر دوكدو في البحر الشرقي.