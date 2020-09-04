المعسكر الحاكم يخصص أكثر من 7 تريليونات وون كميزانية إضافية

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اتفقت الحكومة الكورية الجنوبية والحزب الديمقراطي الحاكم والمكتب الرئاسي على تخصيص ميزانية تكميلية إضافية تزيد قيمتها عن سبعة تريليونات وون من أجل دعم المتضررين بشدة من جائحة كورونا-19.وصرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "تشيه إين هو" في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان بأن مسؤولي الحزب والحكومة والمكتب الرئاسي قد توصلوا إلى هذا الاتفاق يوم أمس الأحد خلال اجتماع عُقد في مقر إقامة رئيس الوزراء "جونغ سي كيون".ومن خلال هذه الميزانية الإضافية الرابعة، يسعى المعسكر الحاكم إلى تقديم دعم حكومي "مخصص" مع التركيز على الفئات الضعيفة، بمن في ذلك أصحاب الدخل المنخفض، والعاملون لحسابهم الخاص، والتجار الذين عانوا من انخفاض حاد في المبيعات بسبب الوباء.وقال المتحدث باسم الحزب إن مبلغ الميزانية الإضافية الرابعة لهذا العام تم تحديده في ضوء خطة تقديم هذا "الدعم المخصص" وسيتم تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية. كما أشار إلى أن الحكومة تخطط لتقديم مشروع قانون الميزانية إلى البرلمان في غضون هذا الأسبوع حتى يمكنه الحصول على التصديق البرلماني قبل حلول عطلة تشوسوك المقرر أن تبدأ في نهاية سبتمبر الجاري.