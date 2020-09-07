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المحلية

كوريا الجنوبية ترفع مستوى الإنذار من الأعاصير إلى أعلى مستوى

Write: 2020-09-07 09:52:20

كوريا الجنوبية ترفع مستوى الإنذار من الأعاصير إلى أعلى مستوى

Photo : YONHAP News

قررت السلطات في كوريا الجنوبية رفع مستوى التحذير من الأعاصير إلى أعلى مستوى، وهو مستوى "خطير"، أمس الأحد، حيث يقترب إعصار هايشن القوي من شبه الجزيرة الكورية.
وقام المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، التابع لوزارة الداخلية، برفع مستوى التحذير إلى أعلى مستوى في النظام المكون من أربع درجات في الساعة 7 مساء. كما رفع نظام الاستجابة للطوارئ بمقدار درجة إلى أعلى مستوى وهو المستوى الثالث.
ومن المتوقع أن يؤثر هايشن، وهو الإعصار العاشر في هذا الموسم، بشكل مباشر على البلاد بأمطار غزيرة ورياح قوية.
ودعت السلطات إلى اتخاذ تدابير أمنية مثل إجلاء الناس في المناطق الساحلية المنخفضة والمناطق المعرضة للانهيارات الأرضية. كما طلبت من الحكومات المركزية والإقليمية والشركات العامة والخاصة والمدارس تعديل ساعات البدء والإغلاق بمرونة لتلافي الأضرار المحتملة خلال ساعات الذروة. وبالإضافة إلى ذلك، حثت وزارة الداخلية المواطنين على تجنب الأنشطة الخارجية والبقاء في منازلهم في أثناء الإعصار.
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