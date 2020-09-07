الأطباء المتدربون يتناقشون اليوم الاثنين حول موعد العودة إلى العمل

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قال الأطباء المتدربون إنهم لن يعودوا إلى العمل اليوم الاثنين، وأنهم قرروا الاستمرار في إضرابهم الذي امتد حتى الآن إلى ما يقرب من 20 يوما.وأخطر فريقُ العمل التابع لجمعية الأطباء المتدربين والمقيمين الكوريين، الأطباءَ المتدربين بهذا القرار، وقال إنه سيتم الاحتفاظ بالوضع الحالي كما هو.وأضاف فريق العمل أنه سيقرر موعد العودة إلى العمل بعد إجراء مناقشات في الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين.وكانت الجمعية الطبية الكورية قد اتفقت مع الحكومة على إنهاء الإضراب أواخر الأسبوع الماضي، لكن الأطباء الشباب لم يعودوا حتى الآن، بدعوى استبعادهم في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الحكومة.وفي غضون ذلك، قرر طلاب الطب الاستمرار في رفض الالتحاق بامتحان الترخيص الطبي الحكومي على الرغم من ذلك الاتفاق. وقد استند هذا القرار إلى تصويت بالإجماع أجري بواسطة طلاب يمثلون 40 كلية طبية في جميع أنحاء البلاد.