محادثات للترتيب لزيارة نائب وزيرة الخارجية الكورية إلى الولايات المتحدة

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من المنتظر أن يزور نائب وزيرة خارجية كوريا الجنوبية الجديد الولايات المتحدة قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ستيفن بيغون لمناقشة القضايا الدبلوماسية والأمنية العالقة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد إن السلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري محادثات للترتيب لزيارة النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجديد "تشيه جونغ كون" إلى الولايات المتحدة.وأوضح أنه خلال أول محادثات هاتفية بينهما يوم الأربعاء الماضي، اتفق نائب الوزير "تشيه" ونائب وزير الخارجية الأمريكي بيغون على الاجتماع في أقرب وقت ممكن، لمناقشة العلاقات الثنائية الشاملة والأوضاع في المنطقة. وأضاف المسؤول أن الجانبين يتشاوران حاليا بشأن الجدول الزمني للتبادلات الثنائية على كل مستوى، ولكن لا يوجد شيء يمكن للوزارة تأكيده في الوقت الراهن.ومن المتوقع أن تتم زيارة نائب الوزير للولايات المتحدة في غضون هذا الأسبوع. وخلال زيارته المرتقبة، من المتوقع أن يناقش الجانبان القضايا المعلقة بما في ذلك مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع المتعثرة، ومشاركة سيول في قمة مجموعة السبع، والوضع في منطقة شمال شرق آسيا.