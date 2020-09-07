وقف الرحلات الجوية وحركة العبّارات والقطارات مع اقتراب إعصار هايشن

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توقفت الرحلات الجوية الداخلية وحركة العبارات والقطارات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين مع اقتراب إعصار هايشن من شبه الجزيرة الكورية.وقالت هيئة السكك الحديدية الكورية، "كوريل"، إنه ابتداء من أول قطار مقرر تشغيله اليوم الاثنين، ستوقف الهيئة خدماتها جزئيا على ستة مسارات إلى أن يزول تأثير الإعصار عن البلاد.ومن ناحية أخرى، تم الساعة 5 من صباح اليوم الاثنين إلغاء 314 رحلة جوية من أصل 519 رحلة داخلية كانت مقررة صباح اليوم في المطارات في جميع أنحاء البلاد. وتم إصدار تنبيهات بشأن الأعاصير في عشرة مطارات بما في ذلك مطار جيجو الدولي، مع إصدار تحذيرات من الرياح القوية في مطارات إنتشون وكيمبو وبوهانغ، كما ظلت حوالي 160 عبارة على حوالي 100 مسار بحري عبر البلاد متوقفة عن العمل منذ يوم أمس الأحد.