كوريا تسجل أقل من 200 إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

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يستمر الانخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية منذ وصل العدد إلى ذروته يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي بمقدار 441 حالة، حيث تم تسجيل أقل من 200 إصابة جديدة لليوم الخامس على التوالي منذ الثالث من سبتمبر الجاري.وأعلنت المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 119 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 21 ألفا و296 شخصا، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الماضي.ومن بين حالات الإصابة الـ119 الجديدة، 108 حالات محلية المصدر، منها 47 حالة في سيول، و30 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و9 حالات في مدينة بوسان، و7 حالات في مدينة كوانغ جو، و5 حالات في مدينة ديجون، و3 حالات في مدينة أولسان ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، وحالتان في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وحالة واحدة في كل من مدينتي إنتشون وديغو.وبلغ إجمالي عدد حالة الوفيات 336 حالة وفاة حتى الآن.