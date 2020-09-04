إعصار هايشن يصل إلى أولسان الساعة 9 صباحًا

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وصل إعصار "هايشن" إلى المنطقة الساحلية جنوب مدينة "أولسان"، الواقعة في جنوب شرق البلاد، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي في مركز إعصار "هايشن" بلغ 955 هكتوباسكال، عند وصوله إلى "أولسان" وبصحبته رياح شديدة وأمطار غزيرة.وتوقعت الهيئة أن يتجه الإعصار إلى الشمال مرورًا بسواحل المناطق الشرقية من البلاد للوصول إلى مقاطعة "هام كيونغ" بكوريا الشمالية مساء اليوم.وقد تسبب الإعصار في هطول الأمطار بمقدار حوالي 50 ملليمترًا في الساعة وهبوب الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 40 مترا في الثانية.كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط ما يتراوح بين 100 و250 ملليمترًا من الأمطار في المناطق الشرقية من البلاد حتى غد الثلاثاء.ومن المتوقع أن تتلقى المناطق الوسطى من البلاد ما يتراوح بين 30 و100 ملليمتر من الأمطار.