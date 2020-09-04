رئيس الحزب الحاكم يؤكد على ضرورة دعم المواطنين الأكثر تضررا من كورونا

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أكد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" على ضرورة دعم المواطنين الأكثر تضررا من جائحة كورونا قبل قدوم عيد الحصاد "التشو سوك" الذي يصادف يوم الأول من أكتوبر القادم.وأضاف "لي" في أول كلمة ألقاها في البرلمان بعد تنصيبه رئيسا للحزب الحاكم أن آلام الكارثة أسوأ عند الضعفاء، وأن الفيروسات لا تميز ضد الناس، ولكن الآلام الناجمة عنها ليست متساوية.ودعا نواب البرلمان إلى الإسراع في المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية التي سيتم رفعها قريبًا ليتم تقديم الدعم إلى المواطنين الأكثر تضررًا قبل عيد "التشوسوك".كما دعا إلى إجراء حوار بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية والحكومة، وعرض اقتراحًا للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن التغلب على أزمة فيروس كورونا ومستقبل البلاد، مؤكدا أنه ليس هناك أي مشكلة لا يمكن حلها من خلال الحوار.