الزعيم الكوري الشمالي يزور المناطق التي ضربها إعصار مايساك

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى المناطق التي ضربها إعصار "مايساك" في مقاطعة "هام كيونغ" الجنوبية الواقعة في شرق كوريا الشمالية.وطبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، ترأس الزعيم "كيم" اجتماعا موسعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم خلال زيارته إلى تلك المناطق، واستمع إلى تقارير عن الأضرار التي لحقت بالمناطق نتيجة لتعرضها للإعصار.وقالت الوكالة إن إعصار "مايساك" قد أدى إلى تدمير أكثر من ألف منزل في المناطق الساحلية من مقاطعة هام كيونغ الجنوبية، وأن عددا من المرافق العامة ومساحة واسعة من الأراضي الزراعية مغمورة في المياه.وأضافت أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الإقليمية للحزب في مقاطعة هام كيونغ الجنوبية بسبب فشله في التعامل مع الإعصار، وتم تعيين بديل له.وفي رسالة مفتوحة إلى أعضاء الحزب في بيونغ يانغ، دعا الزعيم إلى إرسال أكثر من 12 ألف عضو من نخبة الحزب إلى المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنعاش.وينظر إلى زيارة الزعيم "كيم" إلى المناطق التي ضربها الإعصار على أنها تهدف إلى تسليط الضوء على صورته كقائد يهتم بحياة شعبه.