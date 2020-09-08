مدفوعات بدل البطالة تتجاوز تريليون وون للشهر الرابع على التوالي

Photo : YONHAP News

وصل حجم مدفوعات إعانات البطالة في شهر أغسطس إلى ما يقرب من 1.1 تريليون وون، وسط التداعيات المطولة لتفشي فيروس كورونا-19.وقالت وزارة العمل الكورية أمس الاثنين إنه تم دفع ما قيمته تريليون و97.4 مليار وون من مخصصات البطالة خلال الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 51.2% مقارنة بالعام السابق.وعلى الرغم من أن الرقم الأخير أقل قليلا من الرقم القياسي الأعلى الذي تم تسجيله في يوليو، والبالغ تريليونا و188.5 مليار وون، إلا أن الحكومة الكورية ظلت تدفع أكثر من تريليون وون شهريا للعاطلين عن العمل، لمدة 4 أشهر على التوالي، حيث قفز عدد المستفيدين من هذه الإعانات بنسبة 49% على أساس سنوي، ليصل إلى 705 آلاف في الشهر الماضي، على الرغم من أن ذلك يمثل انخفاضًا عن الرقم المسجل في يوليو والبالغ 731 ألفا.ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد المشتركين في تأمين العمل بمقدار 1.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 14 مليونا و19 ألفا، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها هذا الرقم مستوى 14 مليونا.