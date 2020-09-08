فقدان شخص وإصابة خمسة بسبب إعصار هايشن

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تسبب إعصار هايشن في فقدان شخص واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين منذ أن ضرب كوريا الجنوبية، أمس الاثنين.وأصدر مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة تقريرا أمس تضمن آخر المعلومات حول الأضرار الناجمة عن الإعصار، الذي يعد العاشر في هذا الموسم، وذلك حتى الساعة 4:30 مساء، موضحا أن 124 شخصا قد نزحوا أيضا بسببه.وفُقد رجل في الأربعينيات من عمره في "سام تشوك" بمقاطعة كانغ وان، بعد أن جرفته السيول السريعة. ومن بين المصابين الخمسة أحد سكان مدينة بوسان الذي أصيب بجروح طفيفة بعد أن انقلبت سيارة كانت تقله بسبب الرياح القوية.وتحقق السلطات أيضا في اكتشاف جثة بشرية قبالة ساحل منطقة "هيه أون ديه" في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، لمعرفة ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالإعصار.وتم إجلاء أكثر من 2600 شخص على مستوى البلاد من مساكنهم مقدما، بينما عانى أكثر من 75 ألف منزل من انقطاع التيار الكهربائي.