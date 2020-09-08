نائب وزير الخارجية الكوري يلتقي بسفيريْ الصين واليابان

Photo : YONHAP News

التقى النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشيه جونغ كون" مع سفيريْ الصين واليابان أمس الاثنين.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن نائب الوزير "تشيه" قد التقى بالسفير الياباني لدى كوريا الجنوبية "كوجي توميتا" في وقت سابق من يوم أمس.وخلال اجتماعهما الأول منذ توليه منصبه الشهر الماضي، قال "تشيه" إن الحكومة الكورية مستعدة لمناقشة قضية العمل القسري الخلافية مع طوكيو، على الرغم من أنه كرر موقف سيول بشأن احترام قرارات المحاكم المحلية وإرادة الضحايا.وفي وقت لاحق من يوم أمس، اجتمع "تشيه" مع السفير الصيني "شينغ هايمينغ"، حيث ناقشا القضايا الإقليمية.وكان "تشيه"، الذي عمل سابقا سكرتيرا لتخطيط السلام في مكتب الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري، قد التقى بالسفير الأمريكي "هاري هاريس" الأسبوع الماضي، حيث ناقش معه القضايا العالقة بين البلدين الحليفين. ويعتزم نائب الوزير زيارة الولايات المتحدة في غضون هذا الأسبوع لمناقشة عدد من القضايا الدبلوماسية والأمنية مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون".