تحقيقات حول إشعاع منطلق من مفاعلات هان أول النووية

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بدأت هيئة السلامة النووية في كوريا الجنوبية تحقيقات في مفاعلين نوويين في مقاطعة شمال كيونغ سانغ بعد إطلاق إنذار إشعاعي في منشأة مشتركة بين المفاعلين.وقالت لجنة الأمن والسلامة النووية إن مكتبها المحلي بدأ إجراء تحقيقات في الوحدتين الأولى والثانية في محطة "هان أول" للطاقة النووية في منطقة "أول جين"، وذلك بعد تلقي تقرير حول الإنذار الصادر عن شركة كوريا للطاقة المائية والنووية في حوالي الساعة 5:45 من مساء أمس الاثنين.وفي أثناء النظر في القضية، تخطط اللجنة لإرسال فريق منفصل يضم خبراء من المعهد الكوري للأمان النووي للنظر في الأمر.وقالت اللجنة إن الإنذار الإشعاعي انطلق من خزان إضافي لاستعادة البخار موجود داخل نظام معالجة النفايات السائلة، وهو مرفق مشترك بين المفاعلين، مؤكدة على عدم وجود تسربات إشعاعية.