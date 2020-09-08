سجن القس المثير للجدل مرة أخرى بعد أن ألغت المحكمة خروجه بكفالة

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أعيد القس المثير للجدل "جون كوانغ هون"، الذي كانت كنيسته سببا في تجدد موجة الإصابات بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية مؤخرا، إلى السجن مرة أخرى بعد أن ألغت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة أمس الاثنين.وأوضحت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بإلغاء إخلاء سبيله قائلة إن "جون" انتهك الشروط الموضوعة لإخلاء سبيله بكفالة، كما صادرت المحكمة وديعة بقيمة 30 مليون وون من القس.وبموجب قرار المحكمة، تم إرسال "جون"، رئيس كنيسة "سارانغ جيه إيل" التي تقع في شمال سيول، إلى مركز احتجاز سيول في "أوي وانغ" في جنوب سيول، بعد ظهر يوم الاثنين.وقبل نقله إلى مركز الاحتجاز، قال "جون" للصحفيين إنه "إذا تم القبض على شخص بكلمة واحدة من قبل رئيس دولة، فلا يمكن اعتبارها دولة"، كما ادعى أن كنيسته لم تؤثر على جهود الحكومة في الحجر الصحي. وقد قدم "جون" طلب استئناف فور إعادة سجنه، كما قدم طلبا بوقف تنفيذ الحبس.وكانت النيابة قد اتهمت "جون" الشهر الماضي بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة من خلال المشاركة في تجمعات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في وسط مدينة سيول.