الحكومة الكورية تبدأ البيع المسبق للمساكن العامة في يوليو 2021

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كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الكوري، وزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" عن الجدول الزمني للبيع المسبق للمساكن العامة التي سيتم بناؤها في منطقة العاصمة سيول.وقال الوزير "هونغ" خلال ترأسه اجتماعا حكوميا أمس الثلاثاء، إنه بدءا من يوليو من العام القادم سيتم طرح 30 ألف وحدة للبيع المسبق في عام 2021، و30 ألفا أخرى في عام 2022، وجميعها تقع في منطقة العاصمة.وأضاف "هونغ" أن الحكومة تخطط لتوفير 240 ألف منزل بحلول عام 2022، لكنها ستبدأ بتوفير 60 ألف وحدة أولًا من خلال البيع المسبق لضمان أن يشعر الناس بالفعل باستقرار العرض.وبموجب الخطة، سيتم طرح 11 ألف منزل للبيع مسبقا في منطقة "كيه يانغ" في إنتشون في يوليو وأغسطس من العام القادم، مع البيع المسبق لـ1500 منزل في "نام يانغ جو" في سبتمبر وأكتوبر من العام القادم.