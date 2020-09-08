إعصار هايشن يتسبب في فقدان اثنين وإصابة خمسة

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فُقد شخصان على الأقل وأصيب خمسة آخرون بعد أن اجتاح إعصار هايشن كوريا الجنوبية.وأصدر مقر القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة تقريرا محدثا عن الأضرار الناجمة عن الإعصار حتى الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن حوالي 100 شخص قد نزحوا بسبب الإعصار، الذي يعد العاشر في هذا الموسم.وفُقد رجل في الأربعينيات من عمره في منطقة "سام تشوك" بمقاطعة كانغ وان، بعد أن جرفته التيارات السريعة في مجرى مائي غمرته المياه. كما فُقد رجل آخر في الستينيات من عمره في منطقة "أول جين" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ بعد أن حوصر في فيضان مفاجئ في أثناء عبوره مجرى مائي. وشُرد أكثر من 100 شخص في مقاطعتيْ كانغ وان وكيونغ سانغ، ولم يعد 85 منهم إلى ديارهم حتى الآن. وتم الإبلاغ عن أكثر من 200 حالة من الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، بما في ذلك عدد من الطرق والجسور في بوسان وأولسان ومقاطعة كانغ وان.وبلغ عدد التقارير عن الأضرار التي لحقت بالمرافق الخاصة حوالي 600، حيث غمرت المياه حوالي 4500 هكتار من الأراضي الزراعية في أولسان وجزيرة جيجو. كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 75 منزل في مناطق أولسان وبوسان وكيونغ سانغ.