استمرار عدد حالات كورونا في كوريا تحت مستوى 200 لليوم السادس

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ظل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية عند مستوى أقل من 200 حالة، أمس الاثنين، لليوم السادس على التوالي.وقال تقرير صادر عن المقر المركزي لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف 136 حالة إصابة جديدة خلال اليوم السابق، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المتراكم إلى 21 ألفا و432 حالة. وقال التقرير إن اليوم الثلاثاء هو اليوم السادس على التوالي الذي يشهد انخفاضا في العدد اليومي للإصابات إلى أقل من 200 حالة.ومن بين الحالات الأخيرة، كانت هناك 120 حالة محلية المصدر، بينما كانت الـ16 الأخرى قادمة من الخارج.ومن بين حالات الإصابة المحلية الجديدة كانت 67 حالة في سيول، و31 حالة في مقاطعة كيونغ كي