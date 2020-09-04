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المحلية

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 200 إصابة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي

Write: 2020-09-08 11:10:32Update: 2020-09-08 12:18:12

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 200 إصابة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي

Photo : YONHAP News

وسط تباطؤ انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس دون المئتين لليوم السادس على التوالي منذ الثالث من سبتمبر الجاري.
وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 136 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 21 ألفا و432 شخصا.
وكان من بين حالات الإصابة الـ136 الجديدة: 120 حالة محلية المصدر، منها 67 حالة في سيول، و29 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و12 حالة في مدينة كوانغ جو، و4 حالات في مدينة ديجون، و3 حالات في مدينة أولسان، وحالتان في مدينة إنتشون، وحالة واحدة في كل من مدينتي بوسان وسيجونغ ومقاطعة شمال تشولا.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 341 شخصًا، بزيادة 5 أشخاص مقارنة باليوم الأسبق.
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