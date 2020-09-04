كوريا الأولى عالميا للشهر الثاني على التوالي من حيث حجم صفقات بناء السفن

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول على مستوى العالم في شهر أغسطس الماضي وللشهر الثاني على التوالي من حيث حجم الصفقات التي حصلت عليها لبناء السفن.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون البحثية" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية اليوم الثلاثاء، حصلت كوريا الجنوبية على صفقات لبناء 23 سفينة يصل إجمالي حمولتها إلى 630 ألف طن، أي 73% من إجمالي الصفقات العالمية البالغ 36 سفينة تصل حمولتها إلى 860 ألف طن، محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم.وتلتها الصين بالحصول على صفقات لبناء 12 سفينة بحمولة 210 ألف طن.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الطلبات العالمية على بناء السفن خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام قد شهد انخفاضًا بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.وأضاف التقرير أن الصفقات العالمية المتبقية لبناء السفن بلغت 69 مليونًا و190 ألف طن في نهاية شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 1% مقارنة بنهاية الشهر الأسبق، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ شهر يناير عام 2004.وقال مسؤول في دوائر صناعة السفن إن الشركات الكورية بدأت تتلقى طلبات لبناء سفن تعمل بوقود الغاز منذ شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى احتمال الحصول على المزيد من الصفقات لبناء هذا النوع من السفن من موزمبيق وروسيا خلال هذا الشهر.