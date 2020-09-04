توقعات بانكماش النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 1.1% هذا العام

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طبقا لتقرير صادر عن معهد التطوير الكوري اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي الكوري نموًّا سلبيًّا بنسبة 1.1% هذا العام.وتعد هذه النسبة أقل بـ1.3% من توقعات المعهد في شهر مايو الماضي بأن تسجل كوريا نموًّا بنسبة 0.2% هذا العام.وأرجع التقرير السبب في خفض توقعات النمو الاقتصادي الكوري إلى تفاقم انتشار فيروس كورونا في النصف الثاني من هذا العام، وتصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، والذي من المتوقع أن يؤثر تأثيرا سلبيا على الصادرات الكورية إلى الصين.وتوقع التقرير أن ينخفض الاستهلاك في القطاع الخاص بنسبة 4.6% هذا العام و2.7% في العام القادم، وحجم الصادرات بنسبة 4.2% هذا العام و3.4% العام القادم.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل الاستثمارات في المنشآت الصناعية والإنشاءات زيادة بنسبة 4.2% و1.1% على التوالي.وفيما يخص السياسات الاقتصادية، قدم معهد التطوير الكوري توصية تتضمن التركيز على دعم عمليات الحجر الصحي ودعم المواطنين الأكثر تضررًا من أزمة كورونا لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.