ترقية مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى هيئة مستقلة يوم السبت القادم

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من المقرر أن يتم ترقية المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى هيئة مستقلة، وتطبيق نظام مزدوج على منصب نائب وزير الصحة والرعاية.وأعلنت وزارة الإدارة العامة والأمن أن مجلس الوزراء وافق على التشريعات الخاصة بهذا الشأن في اجتماع له عقد اليوم الثلاثاء، حيث ستدخل هذه القوانين المنقحة حيز التنفيذ يوم السبت القادم.وبموجب القوانين المعدلة ، سيتم زيادة عدد العاملين في هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها ليصل إلى 1,476 شخصا، مقارنة بـ907 أشخاص حاليًّا.وستكون الهيئة الجديدة هي المسؤولة عن مراحل عمليات مكافحة الأمراض المعدية، بدءًا من مراقبة تفشي الأمراض المعدية، وإجراء الفحوصات والتحليلات، والاستجابة للأزمات الصحية، وحتى الوقاية منها.ومن جانبه، دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" الهيئة الجديدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن تلعب دورا محوريا في تعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض المعدية، مؤكدًا على ضرورة السيطرة على فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن وبشكل كامل.وأضاف أن إطلاق الهيئة الجديدة سيسهم في تنمية القدرة الكورية على مكافحة الأمراض المعدية في المستقبل.